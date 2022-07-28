Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество

В Крыму адвокат пойдет под суд за мошенничество на 1,1 миллиона рублей

В Крыму суд рассмотрит дело о мошенничестве адвоката Адвокатской палаты республики. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Беликова.

По данным ведомства, в августе 2020 года женщина пообещала знакомому предпринимателю за вознаграждение договориться с полицейскими не помещать его партнера по бизнесу в СИЗО после обысков и задержания. При этом выполнять обязательства россиянка не собиралась. Предприниматель согласился, поверив, что напарника могут арестовать, а их компания пострадает, и передал адвокату 1,1 миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Женщина полностью возместила материальный ущерб знакомому.

Ранее стало известно, что воронежский полицейский попался на вымогательстве 400 тысяч рублей.