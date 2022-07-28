Навка высказалась об исключении чемпиона ОИ из украинской федерации из-за ее шоу

Навка заявила, что была шокирована исключением фигуриста Петренко из украинской федерации

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об исключении олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) из-за участия в ее ледовом шоу. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

«Я была шокирована этой новостью. Он потрясающий человек, легенда мирового спорта. Очень печально, что спорт и культура подвергаются таким беспрецедентным атакам, ограничениям по национальному признаку», — заявила Навка. Она подчеркнула, что будет защищать и поддерживать Петренко.

11 июля стало известно, что Петренко был исключен из ФФКУ. Чемпиона лишили поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.