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Sprite изменится ради спасения планеты

CNN: Sprite откажется от фирменных зеленых бутылок ради спасения планеты

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

Принадлежащий американской The Coca-Cola Company бренд напитков Sprite изменится ради спасения планеты от кризиса пластиковых отходов. Компания откажется от фирменных зеленых бутылок и заменит их на более экологичные прозрачные, пишет CNN.

В классической таре для газировки содержится зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ) — его невозможно переработать для повторного использования пластика. Прозрачные бутылки, по словам специалистов, пригодны для этого.

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«Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ», — пояснил генеральный директор R3CYCLE Джулиан Очоа. Помимо отказа от зеленых бутылок, Sprite собирается изменить свой логотип и дизайн этикетки. Однако в Coca-Cola уточнили, что классический зеленый будет присутствовать на стикерах.

В июне Сoca-Cola и ряд других крупных обвинили в том, что они вводят в заблуждение покупателей с помощью упаковок — заявляют о борьбе с загрязнением планеты, но не предпринимают необходимых для этого мер. Так, в Coca-Cola утверждали, что их бутылки на 25 процентов сделаны из «морского» пластика, при этом компания считается одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды.

Нина Ташевская
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