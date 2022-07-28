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России перестало хватать дубов

Глава Рослесхоза Советников рассказал о нехватке в России дубового шпона

Фото: Shutterstock

Производство ценной мебели в России испытывает сложности из-за дефицита дубового шпона. Раньше существенные поставки вела Украина, и заменить его российские поставщики не в состоянии. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

В России дубы тоже растут, но у них сравнительно небольшой ареал, поэтому увеличить производство будет сложно. Кроме того, эти деревья подвержены трещинам и болезням, с которыми довольно сложно бороться, добавил Советников.

Глава Рослесхоза отметил, что в год российские компании могли бы заготавливать 600 миллионов кубометров дерева, но реально они выбирают только 220 миллионов.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита каолина (белой глины), поставки которого вели украинские предприятия, России грозит дефицит сантехники. В случае переориентации на Китай стоимость производства резко возрастет.

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Платон Щукин
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