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В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 5 августа

Фото: Shutterstock

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 5 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения на полеты коснулись 11 российских аэропортов. Речь идет об авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в июле Минфин России не согласовал проект по выделению 10 миллиардов рублей субсидий российским аэропортам. Отмечалось, что ведомство поставило продвижение данной инициативы на паузу после того, как изучило отчетности авиагаваней и пришло к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо».

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Дарья Рыбак
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