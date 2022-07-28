В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 5 августа

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 5 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения на полеты коснулись 11 российских аэропортов. Речь идет об авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в июле Минфин России не согласовал проект по выделению 10 миллиардов рублей субсидий российским аэропортам. Отмечалось, что ведомство поставило продвижение данной инициативы на паузу после того, как изучило отчетности авиагаваней и пришло к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо».

