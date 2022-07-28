В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России

Песков заявил, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается не только в России

Заболеваемость COVID-19 действительно растет, но не только в России, а в целом ряде стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом, передает ТАСС.

В Кремле видят, что «кривая поползла вверх», однако такая тревожная динамика наблюдается и в других странах, сообщил он.

Песков также подчеркнул, что россиян никто не ограничивает в мерах защиты от коронавируса. «Никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности: маски и все остальное», — заключил он.

26 июля Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России. По итогам 29 недели 2022 года в стране выявили 43 985 случаев инфекции, что почти на 50 процентов больше, чем неделю назад. При этом в ведомстве отметили, что возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока нет необходимости.