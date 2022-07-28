Германии предрекли экономику «под плинтусом» из-за снижения спроса на газ

Эксперт Гривач: план Германии снизить спрос на газ на 20% загонит экономику «под плинтус»

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предрек, что намерение Германии снизить спрос на газ в стране на 15-20 процентов может загнать экономику «под плинтус», сообщает РИА Новости.

«Немецкий министр экономики решил эту самую экономику еще сильнее загнать под плинтус и анонсирует, что национальный план будет предусматривать 15-20 процентов снижения спроса», — сказал собеседник агентства.

25 июля «Газпром» заявил о том, что суточная производительность «Северного потока» будет сокращена еще в два раза, до 33 миллионов кубометров газа в сутки. После вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением страны газом «серьезной» и призвал сократить потребление топлива на 15-20 процентов.

Эксперт уточнил — высокие цены на газ уже привели к большому сокращению его потребления. «Очень вероятно скатывание многих стран ЕС в рецессию одновременно с разгоном инфляции. Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей», — сказал Гривач.

5 июня поставки российского газа по основным трубопроводным маршрутам в Европу — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе (ГТС) — снизились. 26 июля министры энергетики ЕС согласовали ряд мер для решения этой ситуации. В еврокомиссии достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Страны будут сами определять способы экономии.