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ВОЗ призвала мужчин ограничить число половых партнеров из-за оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мужчин ограничить число половых партнеров из-за оспы обезьян

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает South China Morning Post.

По его словам, лучший способ остановить инфекцию — снизить риск заражения. «Для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, это включает в себя сокращение числа сексуальных партнеров и обмен контактной информацией с новыми партнерами, чтобы в случае необходимости можно было проследить за вирусом», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также отметил, что распространение оспы можно остановить, если страны, сообщества и отдельные люди серьезно отнесутся к риску и предпримут шаги, необходимые для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отчиталась о 18 тысячах случаях оспы обезьян, зарегистрированных в 78 странах мира. По информации ВОЗ, большая часть заболевших приходится на европейские государства.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что США стали страной с самой высокой в мире заболеваемостью оспой обезьян. Как отметили в агентстве, в США на данный момент выявлено 3846 случаев оспы обезьян. На втором месте находится Испания, где обнаружили 3125 случаев, на третьем — Германия и Великобритания, в которых зафиксировали по две тысячи заболевших.

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Анжелика Бережная
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