Стало известно о сработавшей в российском городе системе ПВО

Жители Белгорода сообщили о сработавшей в городе системе ПВО, разрушений на земле нет

Жители Белгорода сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО), разрушений на земле нет. Соответствующие кадры от очевидцев опубликовал Telegram-канал «ЧП 31».

Пользователи во «ВКонтакте» рассказали, что до этого слышали несколько хлопков. Официальных комментариев от администрации российского города пока не поступало.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о серии громких звуков, которые были слышны в Белгороде. По его данным, после хлопков загорелся один из частных жилых домов на улице Маяковская в центральной части города. В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу.

24 июня Гладков описал разрушения в регионе из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор подчеркнул, что всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей.