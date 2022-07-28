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Россиянин пойдет под суд за убийство женщины при попытке изнасилования

В Московском сквере ночью россиянин задушил женщину, не сумев ее изнасиловать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 28-летний россиянин пойдет под суд за убийство женщины и покушение на изнасилование. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 14 августа 2021 года обвиняемый напал на женщину в сквере вблизи Лазоревого проезда. Злоумышленник попытался изнасиловать свою жертву, но та оказала активное сопротивление, в результате завязавшейся борьбы нападавший не смог ее изнасиловать и задушил.

Стремясь замести следы, он переплыл реку Яузу и выбрался на другой берег. Благодаря ряду оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали, входе допроса он признал свою вину и дал подробные показания. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд»,— рассказала Юлия Иванова.

27 июля сообщалось, что в Москве правоохранители задержали 27-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

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Владимир Седов
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