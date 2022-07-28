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Российского заключенного осудят за двойное убийство и разбой

В Хабаровском крае заключенного осудят по новому делу о грабежах и двойном убийстве

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 40-летнего заключенного о грабежах и двойном убийстве. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2018 году мужчина, применив насилие, пытался похитить деньги квартирантки. В 2019 году в лесополосе города Комсомольска-на-Амуре он застрелил мужа своей сожительницы, забрал его паспорт и с сообщником оформил кредитную карту, чтобы купить два мобильных телефона.

В 2020 году с другим подельником они совершили разбойное нападение на знакомого, похитили его имущество, затем отвезли в лес и расстреляли. Следы преступления они скрыли.

Мужчина не признает вину. В настоящий момент он уже отбывает наказание за другое убийство. В суде также рассмотрят дела сообщников обвиняемого.

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Екатерина Власова
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