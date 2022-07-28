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Тело сорвавшегося со скалы на Пхукете туриста пролежало в воде семь дней

Американский турист упал на скалы на Пхукете и пролежал в воде семь дней

Фото: Matt Hunt / Global Look Press

На Пхукете обнаружили тело пожилого американского туриста, который сорвался с популярной смотровой площадки. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 74-летний Джон Джозеф Шеридан (John Joseph Sheridan) из штата Пенсильвания упал на острые скалы и моментально погиб. Тело лежащего в воде путешественника обнаружил местный рыбак спустя семь дней после происшествия.

Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы вытащить тело туриста на берег, так как оно уже начало разлагаться из-за длительного нахождения в воде. При себе у погибшего был паспорт, ключ-карта от отеля и 30 тысяч бат (около 50 тысяч рублей) наличными.

Ранее в июле 56-летняя британская туристка упала с 30-метровой высоты во время прогулки в Доломитовых Альпах и разбилась насмерть на глазах у мужа. Женщина потеряла равновесие и пролетела вниз около 30 метров.

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Мария Гейн
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