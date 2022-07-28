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Популярные модели Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России

РБК: популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка.

Отмечается, что из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей. По словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяны Скоковой, главная причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung.

Ранее сообщалось, что крупные российские дистрибуторы электроники из-за западных санкций столкнулись с сокращением поставок. По некоторым позициям их объемы уменьшились на 75 процентов. Владельцы компаний считают, что заметный дефицит техники в рознице может начаться уже осенью.

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Марина Совина
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