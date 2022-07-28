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В России появился предсказывающий стоимость жилья сервис

В России появился предсказывающий стоимость и ликвидность жилья сервис

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России появился сервис на основе искусственного интеллекта, способный предсказать ликвидность и стоимость жилья. Инструмент для оценки будущих объектов разработал ДОМ.РФ, сообщает издание «Известия».

Сервис может определить перспективные локации для застройки и темпы ввода недвижимости, спрогнозировать стоимость квадратного метра, а также возможные срывы сроков стройки. В ближайшее время разработкой смогут воспользоваться аккредитованные застройщики по подписке. На данный момент сервис проходит внутреннюю апробацию. Его запустят в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

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Прогнозы строятся на основе информации о развитии инфраструктуры, ценах на стройматериалы, темпах продаж новостроек и динамики продаж Росреестра. Предполагается, что грамотная оценка, привлечение инвестиций на строительство и увеличение объемов предложения помогут снизить стоимость «квадрата» на 7–10 процентов. Сервис также позволит властям своевременно взять на особый контроль подверженные риску объекты.

Ранее в Минстрое предложили передавать невостребованные жилые помещения некоторым категориям россиян, в том числе ветеранам и инвалидам. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил законопроект, отметив, что он позволит обеспечить граждан доступным и комфортным жильем.

Александра Качан
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