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Спецпредставитель МИД Стивен Сигал допустил смену должности

Спецпредставитель МИД Стивен Сигал заявил, что может сменить должность

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал заявил, что может поменять должность. Его цитирует РИА Новости.

«Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено», — сказал актер. По его словам, данный вопрос обсуждается.

В августе 2018 года Сигала взяли на должность спецпредставителя на общественных началах МИД России. В ведомстве уточнили, что актер займется проектами в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. Также сообщалось, что он не будет получать денежное вознаграждение за работу.

Американский актер стал гражданином России в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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Марина Совина
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