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В Совфеде ответили на заморозку недвижимости граждан России в Черногории

Сенатор Джабаров заявил, что Черногория потеряла большого друга в лице России

Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Черногория, которая стала замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, пошла по пути пиратства и ограбления, отчего пострадает ее экономика и дружеские отношения с Россией. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет ТАСС.

По словам сенатора, у Черногории нет никаких оснований для конфискации и заморозки. Кроме того, черногорцы совершают большую ошибку, так как в этой стране всегда отдыхало огромное количество туристов из России, добавил Джабаров.

Он предположил, что от отсутствия российских туристов экономика Черногории только просядет. «Как бы они ни пытались выслужиться перед своими хозяевами (НАТО и ЕС), у них ничего не получится. Страна без ресурсов, страна достаточно слабая, и она всю жизнь так и будет жить на подачки Евросоюза», — добавил сенатор.

В заключение он сказал, что Черногория потеряла большого друга в лице России.

Ранее стало известно, что Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам. По оценке экспертов, российские граждане и компании за 2021 год инвестировали в экономику Черногории более 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в покупку недвижимости.

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Сергей Истомин
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