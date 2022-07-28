В России заметили рост спроса на маски и тесты на коронавирус

Сервис Moneyplace: в России вырос спрос спроса на маски и тесты на коронавирус

На фоне роста случаев коронавируса в России вырос спрос на одноразовые маски, тесты на коронавирус и градусники. В некоторых категориях товаров только за последний месяц спрос увеличился более чем на 500 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в аналитическом сервисе Moneyplace.

В Москве за прошедшие сутки выявили максимальные с февраля 3673 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 27 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией. При этом по всей России число заболевших превысило 9000 впервые с апреля.

К возвращению вируса россияне решили подготовиться заранее, о чем свидетельствуют данные сервиса Moneyplace, собранные на популярных в России маркетплейсах.

Например, значительно увеличился спрос на маски: если раньше среднесуточный оборот составлял порядка 268 тысяч рублей, то теперь он составляет около 412 тысяч. При этом, в среднем, месяц назад продавали около 850 изделий в день, теперь — 1800. В сервисе также отметили, что роста цены в данной категории пока не наблюдается.

Как выяснилось, особенной популярностью пользуются маски в упаковке по 500 штук — их оборот увеличился на 553 процента, составив 790 тысяч рублей.

Помимо этого увеличились продажи градусников — с 330 до 450 штук в день. Среднесуточный оборот в данной категории вырос с 110 до 140 тысяч рублей. Также почти в 3,5 раза увеличился оборот тестов на корорнавирус, а антисептиков — почти в 1,5 раза.

«Пиковые значения продаж были зафиксированы в 2020 году, когда пандемия охватила весь мир и люди были напуганы, — заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев. — Введенный масочный режим и ковидные ограничения привели к рекордным продажам товаров, связанных с COVID. Теперь подобных мер нет и популяризация продуктов, защищающих от COVID, слабая».

Эксперт отметил, что прогнозирует умеренный спрос на такие категории товаров, как маски, антисептики и термометры. Ожидается чуть больший спрос на пульсоксиметры и другие товары, которые могут подсказать, есть ли признаки COVID.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что, несмотря на фиксируемый рост заболеваемости COVID-19, в России нет необходимости возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне.