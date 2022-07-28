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Starlink появится на смартфонах

PCMag: спутниковый интернет Starlink сможет обслуживать пользователей смартфонов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

SpaceX приготовилась обслуживать пользователей смартфонов с помощью сети спутников Starlink. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты медиа обратили внимание на то, что американская корпорация направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку с просьбой разрешить использовать Starlink для подключения к смартфонам. Компания намерена обслуживать абонентов с помощью спутников. В этой связи SpaceX попросила разрешить ей использовать частоту 2 гигагерца.

Согласно плану компании Илона Маск, спутники будут подключаться к смартфонам по сотовой связи для обеспечивания покрытия в труднодоступных районах. SpaceX предложила заменить традиционные наземные базовые станции, которые используют сотовые операторы. В корпорации не уточнили, каким именно образом будет осуществляться подключение — вероятно, абонентам придется приобрести специальный терминал.

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«Американцы все чаще требуют подключения к сети, где бы они ни находились, когда бы они ни захотели и что бы они ни делали», — говорится в обосновании заявки. В документе также говорится, что спутниковая связь предоставит пользователям услуги передачи данных с задержкой менее 50 миллисекунд.

На инициативу SpaceX отреагировал оператор Dish Network, который ранее запросил разрешение на работу на частоте 12 гигагерц, на которой предоставляет свои услуги Starlink. «Похоже, у SpaceX есть желание использовать весь спектр в мире, пока они могут манипулировать им бесплатно», — прокомментировали новость представители оператора.

В начале июля SpaceX запустила услугу спутникового интернета Starlink на водном транспорте. Владельцы яхт, катеров и лодок получили возможность приобрести специальные терминалы.

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Андрей Ставицкий
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