Названы последствия призыва Сената США признать Россию страной-террористом

Сенатор Цеков: многие страны не поддержат решение США признать РФ страной-террористом

Резолюция Сената США, призывающая Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма вряд ли еще сильнее испортит отношения между странами, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением о возможных последствиях этого решения он поделился с «Лентой.ру».

Ранее американский сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент США признать Россию страной-террористом из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Если Госдепартамент признает Россию страной-террористом, подавляющее большинство стран возмутится, убежден сенатор.

Такими решениями им не удастся изменить мнение подавляющего большинства стран мира в отношении России. Россию страны, особенно в Африке, воспринимают как давнего друга, как страну-защитницу. Это понимают на Ближнем Востоке, в Азии, где хорошо помнят войну во Вьетнаме, какую помощь Россия оказывала вьетнамскому народу. Так что результат от принятия этого решения будет нулевой Сергей Цеков сенатор Совфеда

По его словам, Штаты не могут избавиться от имиджа гегемона, которого слушает весь мир, хотя нынешняя ситуация свидетельствует о том, что их поддерживает очень малое количество государств. «Как показывает нынешняя ситуация, США поддерживает очень малое количество стран, можно сказать что их даже не 40, потому что Евросоюз — это фактически одна страна. Туда входят 20 с лишним стран, и поэтому складывается мнение что 40 с лишним стран поддерживают то, что предлагает Америка: санкции против России, блокаду России и так далее. На самом деле поддерживают гораздо меньше, две трети стран мирового сообщества, суверенные страны, эти санкции не поддерживают», — отметил политик.

Он также счел, что признание со стороны США России государством — спонсором терроризма не приведет к открытой конфронтации стран.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма. Конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к Блинкену с требованием наделить Россию таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.