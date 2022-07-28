Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам

Стилист Ольга Чарандаева: придать объем тонким волосам можно с помощью небрежных укладок

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Визажист и стилист по волосам Ольга Чарандаева раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Peopletalk.

По словам парикмахера, в первую очередь тонким прядям необходимо обеспечить плотность с помощью спреев. Однако использовать данные средства лучше сразу после мытья головы.

Кроме того, как считает Чарандаева, создание объема на упомянутом типе волос также зависит от укладки и стрижки. Так, в первом случае будут выигрышнее смотреться текстурированные прически, предполагающие нарочитую небрежность. Что касается стрижек, то обладательницам тонких волос следует обратить внимание на варианты с длиной до плеч.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020

Помимо прочего, для придания прикорневого объема локонам важно подбирать щетки-брашинги правильных размеров. «Главные критерии — удобство и средний диаметр. Последний должен быть не слишком широким и не слишком узким», — рассказала эксперт.

Чарандаева также порекомендовала обратить внимание на бигуди-липучки. По ее мнению, с данным инструментом также можно добиться прикорневного объема. «Начинай накручивать пряди от корней, постоянно фиксируя их. А после того как волосы подсохнут, подсуши их феном и сними», — объяснила она, добавив, что полученную укладку следует зафиксировать спреем или лаком.

Раннее в июле британская стилистка Кэлли Борг назвала лучшую и худшую стрижки для обладательниц тонких волос. Специалистка заявила, что женщинам необходимо избегать слишком длинных прядей, поскольку подобные укладки подчеркивают несовершенства шевелюры. При этом наиболее удачной в данном случае она назвала прическу боб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.