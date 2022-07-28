Россиян предупредили об опасности дынь и арбузов для здоровья

Врач лабораторной диагностики Сафонова: арбузы и дыни нельзя есть диабетикам

Арбузы и дыни нельзя есть диабетикам и людям с ожирением, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. Об опасности бахчевых для здоровья она предупредила россиян в интервью для «Известий».

По словам Сафоновой, арбузы и дыни являются источником большого количества витаминов и микроэлементов, а из-за мочегонного эффекта они помогают снизить изжогу и уменьшить отеки. В разумных пределах (пару кусочков в день) их стоит есть при беременности. Однако, предупредила врач, далеко не для всех эти плоды полезны.

Она сообщила, что людям с сахарным диабетом лучше есть меньше бахчевых или вовсе от них отказаться. Дело в том, что дыни и арбузы имеют высокий гликемический индекс, а значит, провоцируют скачки сахара в крови. Людям с ожирением лучше тоже воздержаться от арбузов и дынь, так как в их составе слишком много тяжелых сахаров. Кроме того, Сафонова не рекомендовала включать их в рацион при остром панкреатите, заболеваниях поджелудочной железы, расстройстве желудка и при наличии камней во внутренних органах.

Врач также подчеркнула, что иногда встречается пищевая аллергия на эти летние плоды, так как в пик цветения бахчевых цветет и амброзия, которая является сильным аллергеном, и из-за перекрестного опыления пыльца может присутствовать на цветках арбузов и дынь. «Так что аллергикам стоит быть внимательными и следить за своими реакциями, которые будут теми же, что и на амброзию: кожный зуд, постоянное чихание, обильная слизь в носу и заложенность, отек и покалывание глотки, языка, губ, неба, повышение температуры тела, одышка, удушье, рвота, диарея, метеоризм, боли в животе, тошнота», — сказала Сафонова.

По ее мнению, арбузы и дыни опасны еще и потому, что могут содержать нитраты и пестициды. Врач предупредила, что не стоит покупать бахчевые в местах нелегальной торговли, например, в придорожных лавках, поскольку там товары не проходят проверку на содержание вредных веществ. Она объяснила, что нитраты накапливаются в основном в корке и прилегающей неспелой части плодов. Если они попадают в организм, то преобразуются в кишечнике в нитриты, вызывающие кислородное голодание тканей, которое особенно остро переносят дети и люди с заболеваниями дыхательной, выделительной и сердечно-сосудистой системы. Более того, нитраты могут скапливаться в организме, что со временем может привести к хронической интоксикации, которая, в свою очередь, может спровоцировать рак, заявила Сафонова.

Отравление пестицидами, по словам врача, проявляется быстрее, и его можно распознать по диарее, боли в животе и повышенной температуре. В таком случае Сафонова посоветовала вызвать скорую помощь, а до ее приезда пить больше подсоленной воды и попытаться вызвать рвоту.

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