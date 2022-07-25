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Диетолог назвала три причины включить петрушку в рацион

Диетолог Манакер посоветовала есть петрушку для избавления от неприятного запаха изо рта

Фото: Shutterstock

Петрушка содержит натуральные ароматические масла, которые не только придают ей особый вкус, но и способствуют избавлению от неприятного запаха изо рта, сообщила сертифицированный диетолог Лорен Манакер. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала три веские причины включить эту зелень в рацион.

Помимо ароматических масел, петрушка, как и любая зелень, содержит большое количество хлорофилла, который, согласно исследованию, помогает освежить дыхание, объяснила специалистка. Также, по ее словам, петрушка богата витаминами С и К и ее регулярное употребление в пищу способствует укреплению иммунитета.

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В качестве еще одной причины чаще есть петрушку Манакер назвала улучшение работы пищеварительной системы. «Петрушка — источник клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье кишечника и улучшает его перистальтику», — объяснила она. Диетолог посоветовала добавлять эту зелень в салат, использовать в качестве гарнира или делать на ее основе соус чимичурри.

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Наталья Обрядина
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