ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира по футболу среди молодежи

Футболист сборной Сербии по футболу Саша Зделар присоединился к ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с сербским защитником Сашей Зделаром. Пост доступен в Telegram-канале клуба.

27-летний игрок обороны заключил контракт с «армейцами» на три года с возможностью продления. Он перешел в ЦСКА из белградского «Партизана».

На счету Зделара три матча в состав сборной Сербии. В 2015 году он стал чемпионом мира вместе с молодежной командой.

Зделар защищал цвета «Партизана» с 2018 по 2022. На его счету 126 матчей и три гола. До этого права на игрока принадлежали греческому «Олимпиакосу». Зделар неоднократно отправлялся в аренды. В частности, он выступал в чемпионате Испании за «Мальорку».

Зделар — воспитанник сербского ОФК. Он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 16 лет.