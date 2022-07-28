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ЦСКА объявил о подписании контракта с чемпионом мира по футболу среди молодежи

Футболист сборной Сербии по футболу Саша Зделар присоединился к ЦСКА

Фото: NOVAK DJUROVIC / Reuters

ЦСКА объявил о подписании контракта с сербским защитником Сашей Зделаром. Пост доступен в Telegram-канале клуба.

27-летний игрок обороны заключил контракт с «армейцами» на три года с возможностью продления. Он перешел в ЦСКА из белградского «Партизана».

На счету Зделара три матча в состав сборной Сербии. В 2015 году он стал чемпионом мира вместе с молодежной командой.

Зделар защищал цвета «Партизана» с 2018 по 2022. На его счету 126 матчей и три гола. До этого права на игрока принадлежали греческому «Олимпиакосу». Зделар неоднократно отправлялся в аренды. В частности, он выступал в чемпионате Испании за «Мальорку».

Зделар — воспитанник сербского ОФК. Он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 16 лет.

Николай Костюков
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