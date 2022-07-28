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В ООН рассказали о составе наблюдателей за транзитом зерна из Одессы

Замгенсека ООН заявил, что в порту Одессы будут находиться наблюдатели ООН и Турции
Мартин Гриффитс

Мартин Гриффитс. Фото: Carlo Allegri / Reuters

В порту Одессы будут находиться наблюдатели из ООН и Турции, которые будут контролировать транзит украинского зерна в составе миссии Совместного координационного центра. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает ТАСС.

«Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия. И у нас будут наблюдатели от ООН и Турции в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов», —рассказал замгенсека.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса». На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что суда с зерном будут обследовать в украинских портах, а пустые суда будут инспектироваться в Турции.

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Виктория Кондратьева
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