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Россиянам предложили авторские туры по двум экзотическим направлениям

Туроператор ITM Group предложил отправиться в авторские туры в Индию и ЮАР

Фото: unsplash

Туроператор ITM Group анонсировал запуск авторских групповых туров в две экзотические страны: Индию и ЮАР. Об этом пишет портал TourDom.

Путешественникам предложили отправиться в индийский штат Керала с проживанием в аюрведических отелях. Тур, запланированный с 9 по 20 октября, обойдется в 150 тысяч рублей. В стоимость входит посещение национального парка Перияр, шоу бойцов Каларипаятту, экскурсия по Тривандруму и занятия йогой с гуру.

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Вторым направлением стал ЮАР, поездка состоится в сентябре и продлится 13 дней, стоимость тура составляет 208 тысяч рублей с учетом авиабилетов. Туристы посетят Кейптаун, Столовую гору, побывают на трехдневном сафари и на винодельнях.

В компании отметили, что в настоящий момент наблюдается рост спроса на авторские туры. Средний чек таких путешествий повысился на 40 процентов до 310 тысяч рублей за тур.

Ранее, 27 июня, власти ЮАР сняли все ограничения на въезд туристов. Путешественников освободили от предъявления результатов ПЦР-тестов и других медицинских документов. Единственным требованием остается заполнении специальной анкеты по прибытии.

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Мария Гейн
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