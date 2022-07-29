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Сотни жителей Харьковского района эвакуировали в Россию из-за обстрелов ВСУ

Около 500 человек эвакуировали из Харьковского района в Россию из-за обстрелов ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Харьковской области.

Как уточнили власти, эвакуация продолжается, сотни жителей покидают территорию. «Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек», — отметили в администрации. По данным российской стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома.

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Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления спецоперации на Украине. По его словам, распространение спецоперации на «русские города» Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на черноморском побережье.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

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Марина Совина
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