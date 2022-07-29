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Кремль отреагировал на заявление США о незаинтересованности России в переговорах

Песков назвал «неверными в корне» слова Салливана об отсутствии интереса РФ в переговорах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который утверждает, что Москве якобы неинтересны дипломатия и переговоры с Украиной, в корне неверны. Так на высказывание американского государственного деятеля отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Ранее Салливан заявил, что президент России Владимир Путин мог бы в любой момент закончить боевые действия на Украине, но якобы не заинтересован в мирных переговорах.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. В июле представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации. Делегации двух стран провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате. 2 июня Песков обвинил Киев в заморозке диалога по урегулированию ситуации.

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Евгения Куликова
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