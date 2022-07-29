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В Бразилии подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян

Минздрав Бразилии подтвердил первый в стране случай смерти от оспы обезьян

Фото: Rahel Patrasso / Reuters

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый в стране случай смерти от оспы обезьян. Об этом рассказали в эфире телеканала Globo, передает ТАСС.

Как сообщило ведомство, 41-летний пациент имел серьезные проблемы с иммунитетом. Он умер в больнице города Белу-Оризонти, куда его госпитализировали из-за осложнений накануне. Минздрав Бразилии уточнил, что в настоящий момент в стране подтверждено 1066 случаев оспы обезьян.

28 июля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена введет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за распространения оспы обезьян к концу недели. Объявление ожидается в ближайшие дни. Тем не менее, подчеркивается в материале, решение властей еще не окончательное. Представитель Минздрава США заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

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Николай Чигасов
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