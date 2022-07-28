В США допустили введение режима ЧС из-за распространения оспы обезьян

Politico: администрация Байдена объявит оспу обезьян чрезвычайной ситуацией к концу недели

Администрация президента США Джо Байдена введет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за распространения оспы обезьян к концу недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники в области здравоохранения.

Отмечается, что объявление ожидается в ближайшие дни. Тем не менее, подчеркивается в материале, решение властей еще не окончательное. Представитель Минздрава США заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. «По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул глава ВОЗ.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у россиянина, прибывшего из Португалии. Он обратился к врачу с сыпью, характерной для оспы обезьян.