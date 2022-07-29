В Северной Осетии сняли фильм о традициях осетин

В селе Нижний Унал в Северной Осетии прошли съемки фильма «Нымат» о культуре осетин

В Северной Осетии сняли короткометражный фильм «Нымат» о ритуалах, традициях и культуре осетин. Об этом пишет «Это Кавказ».

Отмечается, что название фильма в переводе с осетинского языка означает бурку. В основе сюжета лежит древняя традиция валяния войлока и песня, которую во время изготовления бурки традиционно исполняли мастерицы. Картина также рассказывает о сценах из жизни и быта горцев той эпохи, например, поход за водой, молитва с тремя пирогами, покос, встреча гостей и игры в старинные забавы.

Съемки короткометражного фильма прошли в горном селе Нижний Унал, на территории этнокультурного музея «Родовые башни Цаллаговых», в них приняли участие артисты Осетинского театра и вокалисты хора под управлением Ольги Джанаевой. Для создания картины использовались предметы старины из запасников Национального музея Северной Осетии и сценические традиционные костюмы осетин.

Ранее в июле в Северной Осетии приступили к съемкам еще одного короткометражного фильма о культуре осетин — «Къона». Так, в фильме покажут обряды и действия, которые в прошлом имели сакральное значение и строго регламентировались.