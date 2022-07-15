В Северной Осетии начали снимать короткометражку о культуре осетин

В селе Нижний Унал начались съемки короткометражки «Къона» о культуре осетин

В селе Нижний Унал в Северной Осетии начались съемки короткометражного фильма «Къона» о культуре осетин. Об этом сообщает портал «15-й регион».

Режиссер-постановщик картины — Фатима Пагиева. В фильме будут показаны обряды и действия, которые в прошлом имели сакральное значение и строго регламентировались. Сюжет строится на традиции валяния войлока и завязан на народной песни, которую пели женщины во время изготовления головных уборов.

По словам организаторов, было важно собрать единомышленников, которые захотят передать в кадре всю красоту и глубину народа, эстетику архаичного быта. Картину можно будет увидеть на всех доступных интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что в музее Ван Гога в голландском Еттен-Люр открылась выставка «Вдохновение», на которой представлено более 100 работ известных художников Северной и Южной Осетии. Мероприятие проходит в Нидерландах в рамках Дней осетинской культуры в Европе. Экспозиция будет работать до 5 августа.