Шмели оказались способны чувствовать боль

PNAS: у шмелей нашли признаки чувства боли и дискомфорта

Ученые Лондонского университета королевы Марии нашли признаки ноцицепции у насекомых. Оказалось, что шмели в ответ на неприятные стимулы реагируют аналогично животным, для которых известно, что они способны чувствовать боль и дискомфорт. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе эксперимента ученые помещали подслащенную воду в четыре кормушки, отмеченные разными цветами (розовым или желтым), две из которых нагревали до некомфортной температуры в 55 градусов Цельсия. В нагретых кормушках находился 40-процентный раствор сахарозы, а в других концентрация сахара изменялась (10-, 20-, 30- или 40-процентный раствор сахарозы). Кормушки располагались в большой камере, куда шмелям давался доступ из гнезда внутри другой камеры.

Первый этап эксперимента был обучением, когда выбирался один шмель-собиратель, которого выпускали в камеру, при этом все кормушки оставались не нагретыми. Насекомое садилось на каждую из кормушек, всего совершив 4-10 циклов «гнездо-камера-гнездо», после чего выбиралась следующая особь-собиратель. Кормушки наполнялись каждый раз, как шмель их опорожнял и садился на другую кормушку. На втором этапе выполнялся тот же протокол, но уже с режимом нагрева. Всего было протестировано сорок одна особь из восьми колоний.

Схема эксперимента Фото: PNAS

Оказалось, что шмели были склонны избегать нагретые кормушки, когда в других находилось достаточное количество сахара, однако изменяли свое поведение, если в кормушки с комфортной температурой помещали слабый раствор сахарозы. Поскольку насекомые предварительно учились ассоциировать определенный цвет с более сладкой пищей, выбор между нагретыми и обычными кормушками был компромиссом, основанном на ассоциативной памяти, а не на прямом восприятии стимулов. Иными словами, центральная нервная система шмелей принимала решение испытать некоторый дискомфорт, чтобы получить доступ к пище с высоким содержанием сахара.

Такое поведение указывает на то, что насекомые, подобно другим животным и человеку, способны управлять ноцицепцией или субъективным чувством боли. Это необходимо для выживания, поскольку в ином случае боль мешала организму удовлетворять свои потребности в неблагоприятных условиях и предотвратить голодание. У людей ослабление ноцицепции наблюдается при эффекте плацебо, который возникает, когда человек принимает вещество, имитирующее анальгетик.

Несмотря на то, что результаты исследования не являются формальным доказательством существования способности у шмелей чувствовать боль (из-за субъективного характера самого чувства боли), авторы работы призывают других исследователей, использующих насекомых в исследовании, серьезно относится к возможности причинения боли живым существам.