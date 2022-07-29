Засекреченность данных поступающих в вузы детей участников СВО объяснили

Минобрнауки объяснило засекреченность данных детей участников СВО защитой их безопасности

Данные поступающих в вузы детей участников специальной военной операции (СВО) были засекречены для безопасности самих абитуриентов. Об этом заявили в Минобрнауки. Заявление пресс-службы ведомства приводит издание «Подъем».

По сообщению Минобрнауки, ведомство само направило в вузы рекомендацию присваивать детям участников СВО специальные номера.

«В целях обеспечения безопасности детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, информация о личных данных студентов, поступивших по спецквоте, не разглашается», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что данные детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, имеющих льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены.

Обычные абитуриенты перечислены в списках на поступление по ФИО или номеру СНИЛС, дети военнослужащих проходят по неким спецномерам, которые не позволяют идентифицировать их личность.