В России появились новые ареалы обитания амурских тигров

Ареал обитания амурского тигра в Приморье расширился на четыре новых района

В Приморском крае появилось четыре новых ареала обитания краснокнижных амурских тигров. Об этом в Международный день тигра, 29 июля, сообщил центр «Амурский тигр» на своем Telegram-канале.

Как раскрыли специалисты центра, в ходе полевых этапов учета присутствие хищника зафиксировали «там, где прежде его не было». Речь идет об Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах Приморья. Кроме того, ранее стало известно о расширении ареала обитания тигра на левом берегу Амура, в Еврейской автономной и Амурской областях.

«"Продуктовый набор" тигра изменился. Из-за АЧС доля кабана в рационе тигра снизилась, но хищник адаптировался, чтобы пережить непростые времена. Он больше перемещался по ареалу и увеличил в рационе доли изюбря, косули и пятнистого оленя», — также отметили изменения в рационе редкого хищника эксперты.

Отмечается, что последние данные о численности амурского тигра в России по результатам сплошного учета животного в 2021-2022 годах будут представлены в сентябре на II Международном форуме по сохранению тигра.

Ранее сообщалось, что на телебашнях в российских регионах в преддверии Дня Тигра, 29 июля, на несколько дней включат подсветку в цветах этого краснокнижного животного. К акции присоединятся телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Казани, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Саранске, Перми, Якутске, Белгороде.