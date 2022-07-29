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Правозащитник заявил о задержании жителя Чечни за гомосексуальность

Правозащитник-иноагент Кочетков заявил о задержании жителя Чечни за гомосексуальность

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителя Чечни задержали за гомосексуальную ориентацию и попытку встретиться с другим жителем республики, чтобы «заняться с ним сексом». Об этом сообщил правозащитник Игорь Кочетков (включен Минюстом в реестр организаций и лиц, выполняющих функции иностранного агента) на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

По словам правозащитника, о задержании молодого человека ему сообщили близкие чеченца — они же попросили его о помощи. Кочетков заявил, что задержанному может грозить «смертельная опасность» и сообщил, что уже обратился в Следственный комитет, прокуратуру и к уполномоченному по правам человека.

К своей записи правозащитник прикрепил видео допроса чеченца, на котором тот называет свои имя и фамилию, сообщает адрес прописки и называет причину своего задержания.

Власти Чечни неоднократно обвинялись в нарушении прав гомосексуалов — правозащитники считают, что власти республики причастны к убийствам, арестам, пыткам, насилию в отношении, по меньшей мере, 150 человек из-за их сексуальной ориентации. В Чечне все обвинения отвергают и заявляют, что в регионе нет сексуальных меньшинств.

Согласно Конституции, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, к которым можно отнести и сексуальную ориентацию.

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Зураб Дарахвелидзе
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