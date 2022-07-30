Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После столкновения катера и баржи на Каме возбудили уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама

Ilya Naymushin / Reuters

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае», — говорится в сообщении.

30 июля в Пермском крае, на реке Каме между поселком Орел и городом Березники, произошло столкновение пассажирского катера с баржей, груженой лесом.

В момент столкновения на борту катера находились 25 человек. После происшествия девяти оказали медицинскую помощь, один человек был госпитализирован. Оба судна остались на плаву. Сообщается, что капитан катера К-1765 оказывал платные услуги по перевозке пассажиров.

Командир решил на небезопасном расстоянии пересечь траекторию движения сухогруза, после чего произошло столкновение. Кроме того, капитан катера скрылся с места происшествия после случившегося, однако местонахождение его установили. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Байден снова получил положительный тест на COVID-19
В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку
Диетолог назвал полезные свойства облепихи
Российский игрок НХЛ заявил о требованиях WADA признаться в употреблении допинга
После столкновения катера и баржи на Каме возбудили уголовное дело
В сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР
В Германии предрекли протесты из-за санкций против России
В московском ресторане произошел пожар
МИД Латвии призвал запретить выдачу виз россиянам
Названы причины увеличения цен на ряд продуктов к осени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.