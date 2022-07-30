После столкновения катера и баржи на Каме возбудили уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Кама в Пермском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на реке Кама в Пермском крае», — говорится в сообщении.

30 июля в Пермском крае, на реке Каме между поселком Орел и городом Березники, произошло столкновение пассажирского катера с баржей, груженой лесом.

В момент столкновения на борту катера находились 25 человек. После происшествия девяти оказали медицинскую помощь, один человек был госпитализирован. Оба судна остались на плаву. Сообщается, что капитан катера К-1765 оказывал платные услуги по перевозке пассажиров.

Командир решил на небезопасном расстоянии пересечь траекторию движения сухогруза, после чего произошло столкновение. Кроме того, капитан катера скрылся с места происшествия после случившегося, однако местонахождение его установили. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.