Минобороны России заявило о разгроме эшелона, перевозившего батальон президента Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) разгромили воинский эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спикер российского военного ведомства рассказал, что воинский железнодорожный эшелон был разгромлен вечером в четверг, 28 июля, на станции Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием воздушного базирования.

Конашенков добавил, что было уничтожено более 140 националистов, еще около 250 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Находившаяся в эшелоне техника выведена из строя, подчеркнул он.

Также представитель военного ведомства заявил, что высокоточными ракетами комплекса «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации формирования украинских националистов «Кракен».

О начале специальной военной операции России на Украине было объявлено 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.