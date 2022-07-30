В Госдуме назвали непродуманной идею выплаты 13-й пенсии

Депутат Бессараб назвала непродуманной идею выплаты 13-й пенсии из-за норм бюджета

Идея выплаты россиянам ежегодной 13-й пенсии противоречит согласованному правительством бюджету. Так инициативу «Справедливой России — За правду» в беседе с «Лентой.ру» оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала предложение непродуманным.

Согласно части шестой статьи 75 Конституции, индексация пенсий россиянам происходит не менее одного раза в год, напомнила депутат. Повышение выплат должно быть не ниже уровня инфляции. По мнению парламентария, идея о 13-й пенсии ставит правительство перед выбором о ежегодной индексации или разовой выплате.

На мой взгляд, 13-я пенсия — это некий вид сбоку индексации, которая принята, расписана пенсионным законодательством и неукоснительно выполняется Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Любые расчеты индексации пенсии проводятся с учетом норм, установленных законодательством, с учетом норм затрат бюджета. Они рассчитываются целым блоком правительства, министерством финансов, закладываются в бюджет соответствующие ресурсы. Полудетский подход о введении 13-й пенсии не просчитан и не подкреплен источниками финансирования. Мы можем заложить 13-ю пенсию вместо индексации, но денег больше в бюджете не станет», — сказала она.

По мнению Светланы Бессараб, инициатива о введении 13-й пенсии выглядит популистской в преддверии выборов. Она напомнила, что в этом году с учетом инфляции российские власти уже вводили дополнительные меры поддержки населения.

Представьте себе ситуацию: у нас есть определенная сумма, которую мы можем получить. Мы можем получать ее с 1 января в определенных постоянных величинах, либо получить всю в конце года в декабре. Думаю, это непродуманная инициатива Светлана Бессараб депутат Госдумы

«В связи с ростом потребительских цен в конце прошлого года было принято решение поднять пенсии на 8,6 процента. А по решению нашего президента с 1 июня вновь подняли пенсии неработающим пенсионерам на 10 процентов. Итого получается почти 19 процентов, что опережает рост инфляции», — заключила депутат.

Ранее стало известно о планах внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о 13-й пенсии. Согласно идее, ее будут выплачивать ежегодно в декабре. Также предлагается в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов инициативы, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.