Москва обвинила Запад в циничном использовании Украины в борьбе с Россией

Замглавы МИД Руденко обвинил Запад в циничном использовании Украины в борьбе с Россией

Западные страны цинично используют Украину в борьбе с Россией. С таким обвинением в интервью «Ленте.ру» выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Такое мнение дипломат выразил, рассуждая на тему того, что Киев по указке США прервал мирные договоренности после того, как в марте в Стамбуле были достигнуты определенные подвижки.

«Мы уже привыкли к воинственным заявлениям представителей НАТО и Европейского союза, которые настраивают киевские власти на продолжение боевых действий. Так же было и на саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Это происходит потому, что Запад цинично использует Украину в своей собственной борьбе с Россией. Использует как оружие», — сказал он.

Как отметил Руденко, в Москве пока не наблюдают изменения позиции Украины по переговорам, при этом Россия ответит положительно, если украинская сторона захочет вернуться за стол переговоров.

«При этом в ходе возобновленных переговоров мы будем вынуждены учитывать новую ситуацию "на земле"», — заключил дипломат.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.