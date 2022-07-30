Россия уличила США в срыве переговоров по Украине после подвижек в Стамбуле

Замглавы МИД Руденко: Киев по указке США сорвал переговоры после подвижек в Стамбуле

Украинские власти по указке руководства США прервали мирные переговоры после того, как в Стамбуле в начале марта были достигнуты определенные подвижки. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам дипломата, Москва не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, о которых Киев попросил сразу после начала специальной военной операции.

«А затем, в середине апреля, когда наметились определенные подвижки после встречи в Стамбуле, сами их прервали явно по указке США и других стран Запада. Мы уже привыкли к воинственным заявлениям представителей НАТО и Европейского союза, которые настраивают киевские власти на продолжение боевых действий», — сказал замглавы МИД.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.