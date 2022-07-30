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В США заметили надувные БТР-90 и Т-72

В Калифорнии надувные макеты российских БТР-90 и Т-72 использовали в учебных боях

Фото: Telegram-канл bpmd

Подразделения Национальной гвардии Калифорнии на базе Камп-Робертс в ходе учебных боев используют надувные макеты российских бронетранспортера БТР-90 и танка Т-72. Об этом пишет Telegram-канал bmpd, который ведется Центром анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).

«Макеты выполнены компанией Westefx, занимающейся производством реквизита и декораций для Голливуда», — говорится в сообщении.

«Российская газета» напоминает, что БТР-90 «так и не стал выпускаться серийно, и в настоящее время его можно увидеть лишь в виде музейных экспонатов».

«В армии США также используют выполненные на шасси М113 фальшивые БМП-2 и Т-80. Недавно они прошли модернизацию, в ходе которой получили более совершенное оборудование, применяемое в ходе розыгрышей сражений», — пишет издание.

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В апреле американский журнал Popular Mechanics назвал российские Т-72 и Т-80 двумя из пяти худших в мире танков.

В сентябре 2020 года издание Breaking Defense заметило, что армия США в ходе учений на полигоне Юма (Аризона), связанных с проектом Convergence, уничтожила военную технику противника — «российский» танк Т-72.

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Иван Потапов
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