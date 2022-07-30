Житель Читы рассказал о масштабах подтоплений
С последствиями паводка в Чите физически сложно справиться из-за масштаба подтопления. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил местный житель, общественный деятель Евгений Федоров. Он рассказал, как власти борются со стихией, и сравнил нынешнюю ситуацию с подтоплениями четырехлетней давности.
Из-за обильных осадков река в Чите вышла из берегов и затопила улицы города, сообщает «Интерфакс». Подтоплено более 500 домов и около 700 приусадебных участков. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам местного жителя, обстановка критичная.
Если оказаться на месте, то картина реально жуткая
«Ситуация серьезная, близка к чрезвычайному положению. Такое было в 2018 году, очень много ушло под воду, люди сами не справляются, да и службы не справляются, потому что с таким объемом воды физически невозможно ничего сделать. Всеми силами, всем городом оказываем помощь пострадавшим, эвакуация проводится из самых сложных районов. Это было более-менее ожидаемо в этом году, потому что июль очень обильно нас ливнями улил. Ситуация сложная, если так будет продолжаться, думаю, нужны будут меры чуть ли не на федеральном уровне», — пояснил Евгений Федоров.
Погода в регионе стала ухудшаться около двух недель назад, когда начались обильные ливни, рассказал общественный деятель. По его словам, проблемы из-за паводка возникают ежегодно.
«Затоплены те же самые области, что и в предыдущие годы близ рек. Сейчас добровольцы и МЧС проводят большую работу. Эвакуация проводится как на специальном транспорте, так и на простых лодках, тут все методы хороши, все борются, как могут. Столкнувшись с такой стихией, люди каждый год готовятся, власти тоже определенные работы проводили. Но тут некоторые вещи против такой стихии бессильны», — объяснил он.
Нужно либо кардинальное решение таких задач, например переселение из зон подтоплений, либо вообще ничего нельзя сделать, если начнется снова такая стихия
По данным регионального Гидрометцентра, уровень воды в реке Чите снизился на 18 сантиметров. На пике уровень воды составил 359 сантиметров. Синоптики полагают, что пик паводка миновал, передает «Интерфакс».
Объявлено штормовое предупреждение. Вечером 30 июля и в течение суток 31 июля местами в Забайкальском крае ожидаются ожидаются ливни, грозы, град, ветер с порывами более 25 метров в секунду.
29 июля МЧС призвало читинцев готовиться к эвакуации.