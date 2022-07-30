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Житель Читы рассказал о масштабах подтоплений

Житель Читы Федоров назвал подтопления в городе «жуткой картиной»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

С последствиями паводка в Чите физически сложно справиться из-за масштаба подтопления. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил местный житель, общественный деятель Евгений Федоров. Он рассказал, как власти борются со стихией, и сравнил нынешнюю ситуацию с подтоплениями четырехлетней давности.

Из-за обильных осадков река в Чите вышла из берегов и затопила улицы города, сообщает «Интерфакс». Подтоплено более 500 домов и около 700 приусадебных участков. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам местного жителя, обстановка критичная.

Если оказаться на месте, то картина реально жуткая

Евгений Федоровжитель Читы, общественный деятель

«Ситуация серьезная, близка к чрезвычайному положению. Такое было в 2018 году, очень много ушло под воду, люди сами не справляются, да и службы не справляются, потому что с таким объемом воды физически невозможно ничего сделать. Всеми силами, всем городом оказываем помощь пострадавшим, эвакуация проводится из самых сложных районов. Это было более-менее ожидаемо в этом году, потому что июль очень обильно нас ливнями улил. Ситуация сложная, если так будет продолжаться, думаю, нужны будут меры чуть ли не на федеральном уровне», — пояснил Евгений Федоров.

Погода в регионе стала ухудшаться около двух недель назад, когда начались обильные ливни, рассказал общественный деятель. По его словам, проблемы из-за паводка возникают ежегодно.

«Затоплены те же самые области, что и в предыдущие годы близ рек. Сейчас добровольцы и МЧС проводят большую работу. Эвакуация проводится как на специальном транспорте, так и на простых лодках, тут все методы хороши, все борются, как могут. Столкнувшись с такой стихией, люди каждый год готовятся, власти тоже определенные работы проводили. Но тут некоторые вещи против такой стихии бессильны», — объяснил он.

Нужно либо кардинальное решение таких задач, например переселение из зон подтоплений, либо вообще ничего нельзя сделать, если начнется снова такая стихия

Евгений Федоровжитель Читы, общественный деятель

По данным регионального Гидрометцентра, уровень воды в реке Чите снизился на 18 сантиметров. На пике уровень воды составил 359 сантиметров. Синоптики полагают, что пик паводка миновал, передает «Интерфакс».

Объявлено штормовое предупреждение. Вечером 30 июля и в течение суток 31 июля местами в Забайкальском крае ожидаются ожидаются ливни, грозы, град, ветер с порывами более 25 метров в секунду.

29 июля МЧС призвало читинцев готовиться к эвакуации.

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Мария Сметанина
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