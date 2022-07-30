Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиян предупредили о головной боли и ломке после резкого отказа от кофе

Невролог Камышев предупредил о головной боли и ломке после резкого отказа от кофе

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Чтобы снизить риски возникновения головной боли и вялости, а также появления симптомов ломки при отказе от кофе, нужно постепенно сокращать число чашек напитка, употребляемых в течение дня. Об этом предупредил россиян врач-невролог Лев Камышев, сообщает в субботу, 30 июля, «Говорит Москва».

«Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов», — добавил он.

Врач также отметил, что лучше стараться не употреблять кофе после двух-трех часов дня.

Ранее сообщалось, что известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, более десяти лет возглавлявший авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, развеял миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье. Специалист считает, что однозначно оценить пользу или вред этих продуктов невозможно. Более того, по его словам, нет исследований, позволяющих судить о том, какова оптимальная доза темного шоколада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Учредитель сгоревшего в Москве хостела заявил о готовности возместить ущерб
Житель Читы рассказал о масштабах подтоплений
Опубликовано видео уничтожения ВКС России украинских военных с воздуха
Названы самые популярные для аренды дач подмосковные направления
Россиян предупредили о головной боли и ломке после резкого отказа от кофе
Миронов рассказал о перспективах принятия инициативы о тринадцатой пенсии
Армия Китая начала боевые учения около Тайваня
Владельца сгоревшего хостела в Москве отправили в СИЗО
Вооруженные мужчины изнасиловали моделей на съемках музыкального клипа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.