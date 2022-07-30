Россиян предупредили о головной боли и ломке после резкого отказа от кофе

Невролог Камышев предупредил о головной боли и ломке после резкого отказа от кофе

Чтобы снизить риски возникновения головной боли и вялости, а также появления симптомов ломки при отказе от кофе, нужно постепенно сокращать число чашек напитка, употребляемых в течение дня. Об этом предупредил россиян врач-невролог Лев Камышев, сообщает в субботу, 30 июля, «Говорит Москва».

«Сонливость также возникает, это связано с тем, что организм разучивается поддерживать рабочее состояние без поступления внешних нейростимуляторов», — добавил он.

Врач также отметил, что лучше стараться не употреблять кофе после двух-трех часов дня.

Ранее сообщалось, что известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, более десяти лет возглавлявший авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, развеял миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье. Специалист считает, что однозначно оценить пользу или вред этих продуктов невозможно. Более того, по его словам, нет исследований, позволяющих судить о том, какова оптимальная доза темного шоколада.