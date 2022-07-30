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Байден отменил поездки из-за положительного теста на COVID-19

Джо Байден отменил поездки в Уилмингтон и Мичиган после положительного теста на COVID-19
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отменила его ближайшие запланированные поездки после положительного теста на коронваирусную инфекцию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент будет изолирован в Белом доме до получения отрицательных результатов теста. Президент не поедет в планировавшиеся поездки в Уилмингтон (штат Делавэр) и Мичиган», — сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что глава США снова получил положительный тест на COVID-19, он вернется на карантин. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в письме лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора.

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Марина Совина
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