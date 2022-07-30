Британские полицейские арестовали крупную партию кокаина в коробках с бананами

Британская полиция арестовала партию кокаина на 40 миллионов фунтов в коробках с бананами

В порту на Темзе британские полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 миллионов фунтов стерлингов, сотни упаковок с наркотиками были рассованы по картонным коробкам с бананами. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Sky News.

Отмечается, что сотрудники полиции изъяли в общей сложности более полутонны наркотика класса А на судне, следовавшем из Колумбии в Нидерланды.

В июне сообщалось, что португальская полиция изъяла в порту города Сетубал крупную партию кокаина из Колумбии, который перевозился в трюме трех торговых судов под видом бананов.

Следователи оценили стоимость восьми тонн кокаина на сумму более 300 миллионов евро. Эта партия предназначалась для дальнейшего транзита в другие европейские страны. По данному факту полиция Португалии совместно с Интерполом намерена провести дополнительную проверку нелегальных маршрутов для сбыта наркотиков.