Португальская полиция изъяла крупную партию кокаина из Колумбии

В Португалии полиция изъяла 8 тонн кокаина из Колумбии на сумму более €300 миллионов

Португальская полиция изъяла в порту города Сетубал крупную партию кокаина из Колумбии, который перевозился в трюме трех торговых судов под видом бананов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Следователи оценили стоимость восьми тонн кокаина на сумму более 300 миллионов евро. Эта партия предназначалась для дальнейшего транзита в другие европейские страны. По данному факту полиция Португалии совместно с Интерполом намерена провести дополнительную проверку нелегальных маршрутов для сбыта наркотиков.

Ранее стало известно, что финансовая гвардия министерства экономики Италии изъяла 4,3 тонны кокаина в городе Триест. По информации правоохранителей, партия наркотиков принадлежала филиалу колумбийского наркокартеля. Ее стоимость оценивается в 96 миллионов евро. Помимо запрещенных веществ сотрудники гвардии задержали 38 членов преступной группировки (оказавшихся гражданами Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии).