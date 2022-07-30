Пожилая женщина погибла при обстреле в Запорожье

Администрация Энергодара: при обстреле ВСУ в Запорожье погибла пожилая женщина

В результате артиллерийского обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Запорожье, погибла пожилая женщина в селе Широкое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.

Жертвой обстрела стала женщина 1946 года рождения. Кроме того, в селе повреждена жилая инфраструктура.

«Данный факт в очередной раз подтверждает, что целью киевского режима является уничтожение мирного населения», — заявили в администрации Энергодара.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по дому, в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). В результате повреждения получил жилой дом, информации о погибших не поступало.