Замглавы МИД России Руденко заявил о неспособности ЕС вести независимую от США политику

Европейские союз едва ли способен вести независимую от США политику. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

С таким утверждением дипломат выступил в контексте вопроса, готова ли российская сторона дать зеленый свет на вступление Украины в Европейский союз в обмен на ее нейтральный статус.

«Россия в принципе не выступала против сотрудничества Украины с ЕС как с экономическим объединением, каковым он изначально был создан. Другой вопрос, что Европейский союз, некоторое время назад еще демонстрировавший признаки самостоятельности, сегодня находится в зависимости от США и едва ли способен проводить независимую политику», — сказал он.

По словам Руденко, ЕС все больше превращается в политическое объединение с весомой военной составляющей, при этом он обратил внимание на то, сколько средств выделяется «на поддержку украинских националистов и милитаризацию Украины». В то же время, замглавы МИД России назвал предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС сугубо политическим жестом, который не дает гарантии на вступление в союз.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Для сохранения статуса Киеву необходимо провести ряд реформ, в их числе — продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, законы, препятствующие коррупции и олигархии, а также отмыванию денег.