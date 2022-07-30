Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Гаване начнут отключать электроэнергию из-за кризиса

Reuters: Гавана объявила об отключении электроэнергии из-за кризиса

Alexandre Meneghini / Reuters

В Гаване, столице Кубы, в августе из-за кризиса начнется отключение электричества, сообщает Reuters.

В столице проживает 20 процентов населения всей страны. Отключение электроэнергии этим летом спровоцировали несколько местных протестов. Каждый из шести муниципалитетов Гаваны будет отключать электричество раз в три дня в полуденные часы.

Как уточняет агентство, отключение электроэнергии связано с углубляющимся экономическим кризисом, который начался с новых жестких санкций США в отношении острова в 2019 году и усугубился пандемией, подорвавшей туризм. Свою роль сыграла и российская спецоперация на Украине.

Материалы по теме:
Протеже клана Кастро. Почему президент Кубы тщательно скрывает личную жизнь?
Протеже клана Кастро.Почему президент Кубы тщательно скрывает личную жизнь?
6 февраля 2022
Карибская удавка. Куба более 60 лет живет под жесточайшими санкциями США. Как Остров свободы выдержал тотальную блокаду?
Карибская удавка.Куба более 60 лет живет под жесточайшими санкциями США. Как Остров свободы выдержал тотальную блокаду?
27 мая 2022

Стремительный рост цен на продовольствие и топливо выявил зависимость от импорта. Экономика страны упала на 10,9 процента в 2020 году, восстановившись всего на 1,3 процента в прошлом году. Куба более двух лет испытывала проблемы с нехваткой продовольствия и медикаментов, неполадки с транспортом.

«Настал момент проявить солидарность и внести свой вклад в то, чтобы остальная часть Кубы меньше страдала от нежелательных отключений электроэнергии», — заявил лидер Коммунистической партии Гаваны Луис Антонио Торрес.

В ноябре 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США ввел санкции против девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющих вооруженные силы страны и МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменении в законодательстве с 1 августа
IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров
Байден отменил поездки из-за положительного теста на COVID-19
Зеленский призвал к эвакуации из подконтрольной Киеву части ДНР
Поветкин дал совет Александру Емельяненко
В США призвали Украину сменить тактику в отношении России
В Гаване начнут отключать электроэнергию из-за кризиса
Украинский военнопленный рассказал об ударе по колонии в Еленовке
Минобороны сообщило об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ
Москвич рассказал о популярной схеме мошенничества таксистов в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.