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В Британии назвали условие для отказа от поддержки Украины

Times Radio: Европа откажется от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины. Об этом в эфире Times Radio заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл, передает РИА Новости.

Он предупредил, что в таком случае среди населения возникнут вопросы об эффективности антироссийских санкций. Мэйолл указал, что, помимо газа, Старому Свету грозит нехватка зерна. «Некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.

28 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предсказал, что европейским промышленным предприятием грозит нормирование объемов потребления газа или даже отключение из-за снижения пропускной способности «Северного потока». Это будет необходимо для того, чтобы обеспечить теплом, электричеством и горячей водой социальные объекты.

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Марина Совина
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